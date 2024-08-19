Neue Android-Tablets von Samsung kommen bald

Samsung hat zwar viel neue Hardware auf dem zweiten Unpacked-Event gezeigt, aber eine größere Ankündigung für 2024 steht noch aus, denn die neuen Galaxy-Tablets wurden bisher nicht gezeigt. Doch diese könnten jetzt sehr zeitnah folgen.

In diesem Jahr sind wohl zwei neue Android-Tablets geplant, das Samsung Galaxy Tab S10 Plus und Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, diese wurden jetzt in China (bei der China Compulsory Certification) entdeckt. Und das Samsung Galaxy Tab S10?

Kein Samsung Galaxy Tab S10 geplant

Das fehlt, weil es vermutlich keine kleine Version in diesem Jahr geben wird, das dritte Modell wurde angeblich gestrichen. Als jemand, der ein Tablet mit 11 Zoll nutzt und sich letztes Jahr darüber gefreut hat, dass das Samsung Galaxy Tab S9 endlich auch OLED bekam, finde ich diese Entscheidung von Samsung sehr schade.

Doch am Ende dürften die Verkaufszahlen das entscheidende Argument für das Aus gewesen sein, vermutlich kam die kleine Version nicht gut bei den Kunden an.