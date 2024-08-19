Neue Android-Tablets von Samsung kommen bald
Samsung hat zwar viel neue Hardware auf dem zweiten Unpacked-Event gezeigt, aber eine größere Ankündigung für 2024 steht noch aus, denn die neuen Galaxy-Tablets wurden bisher nicht gezeigt. Doch diese könnten jetzt sehr zeitnah folgen.
In diesem Jahr sind wohl zwei neue Android-Tablets geplant, das Samsung Galaxy Tab S10 Plus und Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, diese wurden jetzt in China (bei der China Compulsory Certification) entdeckt. Und das Samsung Galaxy Tab S10?
Kein Samsung Galaxy Tab S10 geplant
Das fehlt, weil es vermutlich keine kleine Version in diesem Jahr geben wird, das dritte Modell wurde angeblich gestrichen. Als jemand, der ein Tablet mit 11 Zoll nutzt und sich letztes Jahr darüber gefreut hat, dass das Samsung Galaxy Tab S9 endlich auch OLED bekam, finde ich diese Entscheidung von Samsung sehr schade.
Doch am Ende dürften die Verkaufszahlen das entscheidende Argument für das Aus gewesen sein, vermutlich kam die kleine Version nicht gut bei den Kunden an.
ich nutze auch ein Galaxy Tab S8 (11 Zoll) und hab lange hin und her überlegt, da ich unbedingt eins mit OLED-Bildschirm aber in der kleinen Größe haben wollte. Habe mich dann doch zu dem S8 ohne OLED überreden lassen und war ein wenig enttäuscht. Als das S9 kam dacht ich mir gleich super aber mein S8 war noch zu nein. Jetzt zu lesen, dass die kleineren Modelle eingestellt werden ist wirklich sehr schade. Einziger Wermutstropfen: OLED wird immer günstiger in der Herstellung und ich gehe davon aus, dass andere Android-Tablet-Hersteller bald auch auf OLED wechseln werden, wie es bei den Smartphones der Fall war und wir in Zukunft eine größere Auswahl an kleinen Tablets mit OLED haben werden.