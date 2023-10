Neue PlayStation 5: Sony kündigt erste Cover für 2024 an

Sony präsentierte gestern eine neue PlayStation 5 und wir haben hier auch schon ein paar Details aufgegriffen. Der neue Aufbau der Konsole sorgt dafür, dass die alten Cover nicht mehr passen, denn es gibt jetzt vier separate Abdeckplatten:

Die neue PlayStation 5 wird in Weiß ausgeliefert, doch Sony wird schon kurz nach dem Launch neue Farben nachreichen. So soll laut Sony ein mattschwarze Version des Covers kommen und auch die neue Deep Earth Collection wird es 2024 geben:

Neben Schwarz und Weiß kann man also Vulkanrot, Kobaltblau und Sterlingsilber erwerben und die Cover werden mit 54,99 Euro etwas günstiger, derzeit liegt die UVP bei 59,99 Euro. Ein konkretes Datum für die neuen Cover gibt es aber nicht.

Eine offene Frage gibt es aber noch: Wird man dann auch das Laufwerk in Zukunft in allen Farben anbieten? Das hat Sony nicht gesagt, bei der aktuellen PS5 gibt es die Cover für beide Versionen. Ich gehe aber davon aus, dass Sony das beibehält.

Was ich interessant finde: Es gibt jetzt vier Abdeckplatten, wer also ein paar Euro übrig hat, der kann sich da in Zukunft eine sehr bunte PlayStation 5 bauen. Bisher hat noch kein Drittanbieter reagiert, solche Lösungen sieht Sony aber nicht gerne.

