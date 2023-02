Neue PlayStation-Spiele: Sony soll zwei Events im ersten Halbjahr planen

In den letzten Wochen und Monaten war es erstaunlich ruhig rund um Sony und die PlayStation 5 – jedenfalls mit Blick auf Events. Die letzte State of Play fand im Juni 2022 statt und ein Showcase, also eine größere Ausgabe, gab es 2022 gar nicht.

Einige vermuten, dass Sony darauf verzichtet, weil man gegen Microsoft und den Deal mit Activision Blizzard kämpft und nicht zeigen will, dass man eigentlich ein sehr starkes Portfolio hat. Aber irgendwann wird man eben etwas zeigen müssen.

PlayStation 5: Großes Showcase im Juni?

Laut Jeff Grubb sei nach den Events von Microsoft und Nintendo nun aber auch bei Sony etwas geplant und wir werden in den nächsten Wochen eine neue State of Play sehen. Allerdings wird das wohl eine eher kleine Ausgabe von Sony sein.

Ein größeres Event soll dann erst im Juni stattfinden und das könnte sogar ein PlayStation Showcase werden. Im ersten Halbjahr liegt der Fokus zunächst auf dem neuen VR-Headset und Drittanbietern, doch die PS5-Roadmap ist bisher mager.

Bisher wurde nur Spider-Man 2 für den Herbst angekündigt und wenn Sony die Nachfrage nach der PlayStation 5 in diesem Jahr wirklich so sehr steigern möchte, dann benötigt es noch etwas mehr. Und auch einen kleinen Ausblick auf 2024.

Warten wir mal ab, was da für 2023 geplant ist, aber es wäre langsam wirklich mal wieder Zeit für die Offensive bei Sony. Vor der PlayStation 5 liegt ein großes Jahr, inklusive einer neuen PS5-Version, und hin und wieder erwarten Fans ein Event.

