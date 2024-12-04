Mobilität

Neuer BMW iX3 für 2025: Bilder zeigen Erlkönig mit neuen Lichtern

Bmw Vision Neue Klasse X Heck

BMW plant mit der „Neuen Klasse“ ab 2025 einen großen Sprung bei Elektroautos und wird erstmals eine neue Plattform an den Start bringen, bei der diese im Fokus bei der Entwicklung stehen. Verbrenner werden damit nicht mehr möglich sein.

Den Anfang machen ein elektrischer 3er und ein neuer iX3, wobei der SUV wohl ein bisschen früher kommt. Bisher gibt es nur das Konzept, welches ihr auch oben als Beitragsbild sehen könnt, aber neue Bilder zeigen uns einen aktuellen Erlkönig:

Man bekommt so langsam einen echt guten Eindruck, vor ein paar Tagen gab es auch schon Patentbilder des neuen BMW iX3. Und die neuen Lichter auf der Front sehen gar nicht so schlecht aus, diese hat BMW echt vom Konzept übernommen.

Für mich bleibt die spannende Frage, ob die BMW-Kunden das annehmen, denn bisher sah der BMW iX3 wie der BMW X3 aus. Das ändert sich jetzt, denn der BMW X3 wurde gerade erst aktualisiert und der neue BMW iX3 sieht doch anders aus.

Bmw Ix Logo 2024 Header

BMW wertet sein Elektro-Flaggschiff für 2025 auf

BMW nutzt für die meisten Elektroautos im Lineup eine Mischplattform, doch vor ein paar Jahren entschied sich die Marke für…

4. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

  1. refilix 👋
    sagt am

    Gibt es eine Art Wettbewerb bei den „Premium“ Herstellern, wer schneller Pleite geht aufgrund kompletter Inkompetenz und Ignoranz?

    Antworten
  2. Thomas 👋
    sagt am

    Selbst ich, als Fahrer des noch aktuellen BMW IX3 2024, sage: Das Design vom 2025er IX3 geht gar nicht.

    Antworten
  3. Tobias 🌟
    sagt am

    Furchtbar. Was ist bloß aus BMW geworden ?

    Antworten
  4. Carlo 🔅
    sagt am

    Hässlichkeit pur

    Antworten

