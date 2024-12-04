Neuer BMW iX3 für 2025: Bilder zeigen Erlkönig mit neuen Lichtern

BMW plant mit der „Neuen Klasse“ ab 2025 einen großen Sprung bei Elektroautos und wird erstmals eine neue Plattform an den Start bringen, bei der diese im Fokus bei der Entwicklung stehen. Verbrenner werden damit nicht mehr möglich sein.

Den Anfang machen ein elektrischer 3er und ein neuer iX3, wobei der SUV wohl ein bisschen früher kommt. Bisher gibt es nur das Konzept, welches ihr auch oben als Beitragsbild sehen könnt, aber neue Bilder zeigen uns einen aktuellen Erlkönig:

These are the iX3's most revealing spy shots yet, although we are already familiar with the design from the patent drawings #car #auto #cars https://t.co/YmrXbMb25c — Carscoops (@Carscoop) December 3, 2024

Man bekommt so langsam einen echt guten Eindruck, vor ein paar Tagen gab es auch schon Patentbilder des neuen BMW iX3. Und die neuen Lichter auf der Front sehen gar nicht so schlecht aus, diese hat BMW echt vom Konzept übernommen.

Für mich bleibt die spannende Frage, ob die BMW-Kunden das annehmen, denn bisher sah der BMW iX3 wie der BMW X3 aus. Das ändert sich jetzt, denn der BMW X3 wurde gerade erst aktualisiert und der neue BMW iX3 sieht doch anders aus.