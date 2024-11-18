BMW iX3: Neue Bilder zeigen Elektroauto für 2026

BMW arbeitet derzeit an der Neuen Klasse, einer neuen Plattform, die den Fokus auf Elektroautos legt und mit der keine Verbrenner mehr geplant sind. Man geht bei BMW also weg von einer Mischplattform, um die Nachteile des Verbrenners hinter sich zu lassen. Den Anfang machen ein elektrischer 3er und ein ganz neuer iX3.

Den neuen BMW i3 haben wir vor ein paar Tagen erstmals als Erlkönig gesehen, ab 2026 steht aber auch ein ganz neuer BMW iX3 an. Daher zeigte uns BMW mit dem Facelift für den X3 übrigens auch keinen neuen BMW iX3. Neben dem Konzept, was ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt, gibt es dank Carscoops jetzt weitere Bilder.

Dort hat man ein Patent von BMW entdeckt, welches uns den bisher vermutlich besten Blick auf das finale Design des neuen BMW iX3 liefert. Und wie man sieht, weicht BMW stärker von der aktuellen Strategie ab, denn der elektrische X3 wird dieses Mal doch deutlich anders, als der Verbrenner aussehen. Ob das klappt?

Eine vollwertige Elektro-Plattform ist besser und bringt Vorteile mit, aber andere Marken sind damit nicht immer so erfolgreich und ausgerechnet BMW hat in den letzten Jahren gezeigt, dass Elektroautos, die wie die Verbrenner aussehen, beliebt bei Kunden sind. Mal schauen, ob die Kursänderung der Neuen Klasse aufgeht.