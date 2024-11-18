Mobilität

BMW iX3: Neue Bilder zeigen Elektroauto für 2026

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Bmw Vision Neue Klasse X Heck

BMW arbeitet derzeit an der Neuen Klasse, einer neuen Plattform, die den Fokus auf Elektroautos legt und mit der keine Verbrenner mehr geplant sind. Man geht bei BMW also weg von einer Mischplattform, um die Nachteile des Verbrenners hinter sich zu lassen. Den Anfang machen ein elektrischer 3er und ein ganz neuer iX3.

Den neuen BMW i3 haben wir vor ein paar Tagen erstmals als Erlkönig gesehen, ab 2026 steht aber auch ein ganz neuer BMW iX3 an. Daher zeigte uns BMW mit dem Facelift für den X3 übrigens auch keinen neuen BMW iX3. Neben dem Konzept, was ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt, gibt es dank Carscoops jetzt weitere Bilder.

Bmw I3x 2026 Patent Front

Dort hat man ein Patent von BMW entdeckt, welches uns den bisher vermutlich besten Blick auf das finale Design des neuen BMW iX3 liefert. Und wie man sieht, weicht BMW stärker von der aktuellen Strategie ab, denn der elektrische X3 wird dieses Mal doch deutlich anders, als der Verbrenner aussehen. Ob das klappt?

Eine vollwertige Elektro-Plattform ist besser und bringt Vorteile mit, aber andere Marken sind damit nicht immer so erfolgreich und ausgerechnet BMW hat in den letzten Jahren gezeigt, dass Elektroautos, die wie die Verbrenner aussehen, beliebt bei Kunden sind. Mal schauen, ob die Kursänderung der Neuen Klasse aufgeht.

Bmw I3x 2026 Patent Heck

6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    always change a running system..

    Antworten
  2. Simon 👋
    sagt am

    Trifft nicht mein Geschmack. Fahre seit 25 Jahren BMW. Sehen BMW’s nun bald so aus, kann ich auch gleich ein BYD kaufen. Sieht ähnlich aus, ist halb so teuer. Schade, war bisher bereit einen Premiumpreis für BMW zu bezahlen da tolle Autos.

    Antworten
  3. ThomasR. ☀️
    sagt am

    Also ich muss sagen, mir gefällt das neue Design.
    Wenn ich mir die neue AUDI Modell so anschaue, finde ich hier, dass sich in den letzten Jahren nicht so viel im Design geändert hat.
    Aber gut, dass es verschieden Geschmäcker gibt.

    Antworten
  4. Sam 🏅
    sagt am

    Ich würde behaupten, BMW war bisher ein der erfolgreichsten deutschen Autobauer im Elektrobereich, eben weil die Autos kaum anders als die Verbrenner aussahen. Daher sehe ich diese zu große Abweichung als kritisch und höre schon wieder die Rufe nach Hilfe aus der Politik…

    Antworten
  5. Carlo 🔅
    sagt am

    Sorry, sieht ja mal einfach nur hässlich aus.

    Antworten
    1. m1x 🏅
      sagt am zu Carlo ⇡

      Dem schließe ich mich an. Vor allem das Heck.

      Antworten

