Neuer Pixar-Film schlägt bei Disney+ richtig ein

In der Pandemie wurde das Pixar-Team nicht unbedingt so behandelt, wie es das verdient hätte, aber mit Elemental gab es mal wieder einen großen Kinoerfolg. Doch nicht nur das, bei Disney wartete man nicht lange und schickte den Film nur kurze Zeit später zu Disney+. Der Abstand war sehr kurz für einen neuen Blockbuster.

Das führte dazu, dass der Film in den ersten Tagen richtig eingeschlagen ist und einen neuen Rekord bei Disney+ aufgestellt hat. In den ersten 5 Tagen gab es 26,4 Millionen Views und damit wurde der noch frische Rekord von Arielle nicht nur von Pixar einkassiert, mit 10 Millionen zusätzlichen Views ist das eine Hausnummer.

Disney+ blickt weltweit auf 146,1 zahlende Nutzer, da hat also ein großer Anteil in den ersten Tagen eingeschaltet. Wir auch, ich habe auf diesen Release gewartet und wir haben Elemental auch direkt am ersten Wochenende geschaut. Nicht der beste Pixar-Film, aber solide und eine gute Ergänzung für das Abo bei Disney+.

