Neues Flaggschiff: Samsung bestätigt Galaxy-Event am 1. Februar

Samsung hat Ende letzter Woche in mehreren Ländern für eine kurze Zeit eine Seite für das kommende Unpacked-Event online gestellt, die das Datum verrät. Es findet am 1. Februar statt, was uns bereits bekannt war. Die deutsche Seite war noch nicht dabei, aber es wird vermutet, dass es aufgrund der Zeitverschiebung der 2. Februar wird.

Die Webseiten sind zwar alle schon wieder offline, aber ich konnte eine besuchen und würde das daher mal als halbwegs offiziell einstufen. Vermutlich lädt Samsung dann diese Woche auch über die sozialen Kanäle zum Event ein. Was wird gezeigt?

Samsung hat die neue Galaxy S23-Reihe geplant, mit dem Ultra-Modell als neues Flaggschiff. Neue Laptops, Chromebooks, Tablets und Kopfhörer sind auch immer möglich, aber der Fokus wird auf der Flaggschiff-Reihe liegen. Mit einem Marktstart rechne ich dann am 15. oder 16. Februar, aber dazu in den kommenden Tagen mehr.

Video: Das Samsung Galaxy S23 Ultra

Es ist offiziell: Ein OnePlus 11 Pro existiert nicht OnePlus präsentierte diese Woche das OnePlus 11 in China und da stellten sich ein paar Nutzer die Frage: Kommt noch ein OnePlus 11 Pro? Über Weibo hat OnePlus nun bestätigt, dass so ein Modell nicht existiert - das hat sich…6. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->