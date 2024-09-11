Gaming

Nintendo bereitet letzten Push der Switch vor

Nintendo hat eine neue Konsole für 2025 geplant, es wird einen Nachfolger der Switch geben, das ist bestätigt. Wir werden die Konsole vermutlich bald sehen, aber die Nintendo Switch selbst hat noch ein letztes Weihnachtsgeschäft vor sich.

Nintendo plant 5 Switch-Bundles

Und das möchte Nintendo nutzen, es sind laut Dealabs sogar 5 Bundles für Europa in diesem Winter vorgesehen. Nintendo plant 2 Bundles für die Switch Lite, es gibt 2 Bundles für die Switch OLED und die normale Switch gibt es als Sport-Bundle.

Die Inhalte der Bundles für die Nintendo Switch Lite sind noch nicht bekannt, bei der Nintendo Switch OLED wird es ein Bundle mit Super Mario Bros. Wonder geben und das zweite Bundle ist ebenfalls noch ein Geheimnis. Ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo das neue Zelda pusht, das vielleicht wichtigste Spiel für Ende 2024.

Bei den Bundles für die Nintendo Switch Lite möchte man 219 Euro haben, bei der Nintendo Switch OLED sind es 349 Euro und die Nintendo Switch liegt bei 299 Euro in Europa. Das sind bessere Preise, als für die reinen Konsolen, aber keine Knaller.

Doch eine UVP muss nicht der finale Preis im Handel bleiben und da die Nachfrage nach der Nintendo Switch jetzt ebenfalls einbricht, gehe ich von guten Angeboten rund um den Black Friday und Weihnachten aus. Spätestens mit der Ankündigung des Nachfolgers muss Nintendo reagieren und die Preise, auch im Bundle, senken.

