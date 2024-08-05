Nintendo zeigt Video zum neuen Zelda

Nintendo hat uns vor ein paar Wochen überrascht, als man nicht nur ein neues Zelda ankündigte, sondern auch noch für September 2024 bestätigte und bekannt gab, dass man erstmals Zelda selbst spielt (vermutlich aber auch mit Link).

Wir haben bei der Ankündigung schon einiges vom Spiel gesehen, aber Nintendo hielt sich doch noch zurück. Heute hat man ein zweites Video zu Zelda: Echoes of Wisdom veröffentlicht und liefert uns damit einen deutlich besseren Eindruck.