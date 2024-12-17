Nintendo könnte auf die Leaks zur Switch 2 reagieren

Gaming

Die Nintendo Switch 2 rück so langsam aber sicher immer näher und könnte uns im Januar erwarten. Doch Nintendo blickt auf ein Problem, denn die Gerüchte brodeln gerade richtig hoch und vor allem die Hüllenhersteller teilen fast täglich neue Bilder.

Wie man hört, reagiert Nintendo auf die Leaks und „treibt die Enthüllung voran“, sie wird vermutlich noch vor dem Release von Donkey Kong Country Returns HD (am 16. Januar 2026) gezeigt. Eine Ankündigung in diesem Jahr sei allerdings raus.

Doch falls das stimmt, dann werden wir in weniger als einem Monat endlich die finalen Details zur Nintendo Switch 2 haben. Marktstart soll im Mai oder Juni sein und es wäre denkbar, dass das Spiele-Lineup noch nicht im Januar gezeigt wird.

  1. Neban 👋
    sagt am

    Ich hoffe Donkey Kong Country Returns HD kommt schon ein Jahr früher… ;-)

