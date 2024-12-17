Zukunft der „Xbox“: Microsoft hat Angst vor Valve und SteamOS

Microsoft scheint den Wettkampf mit Sony und der PlayStation aufgegeben zu haben, die PlayStation hat gewonnen. Eine neue Xbox kommt, ja, aber wie man hört, wird sie in weniger Märkten erscheinen, teurer und eher etwas für die Fans.

Die neue Highend-Konsole soll nicht mehr für den großen Massenmarkt gedacht sein und Microsoft wählt angeblich auch in vielen Märkten einen Direktvertrieb. Bei Partnern wie Amazon und Co. wird man sie also hier und da nicht mehr vorfinden.

Xbox: Fokus auf Windows und den Game Pass

Doch Microsoft sieht derzeit eine andere Bedrohung am Horizont, denn das mit Sony hat man abgehakt, bei Valve entsteht gerade ein neuer Konkurrent und vor allem SteamOS wird als Bedrohung für Windows als Gaming-Plattform gesehen.

Daher plant man auch einen eigenen Handheld, wobei Microsoft nicht nur eigene Hardware im Fokus hat, sondern auch auf Partner hofft. Einige davon, wie Lenovo, werden schon bald zweigleisig fahren und auf Windows und auf SteamOS setzten.

Microsoft mag den „Console War“ mit der Xbox verloren haben, aber das ist mit Blick auf den Umsatz zu verkraften, viel wichtiger ist, dass man im allgemeinen Gaming-Markt mit Windows und dem Game Pass eine große Nutzerschaft anlockt.

Falls sich aber SteamOS verbreiten und erfolgreich sein sollte, und Valve wird das wohl auch zunehmend mit eigener Hardware pushen, dann verliert man vielleicht an zwei Fronten, den Konsolen und bei der Plattform. Womöglich opfert Microsoft also gerade die Konsole, um den Plattform-Wettkampf bei Gaming noch zu gewinnen.

Xbox: Es werden jetzt sehr spannende Jahre

Es ist ein unglaublich riskanter Pfad, den Satya Nadella hier eingeschlagen hat und der vermutlich durch die hohen Kosten für Activision Blizzard angetrieben wird, da man bei Microsoft sehr kurzfristig plant und derzeit nur an mehr Gewinn denkt.

Ich bin gespannt, denn eins scheint sicher, eine neue und „ganz normale“ Xbox, wie das in den letzten Jahren der Fall war, wird es wohl nicht mehr geben. Der Kurs hat sich drastisch geändert, da Microsoft eine größere Bedrohung als die PlayStation vor sich hat. Windows bekommt als Gaming-Plattform deutlich mehr Konkurrenz.

In den letzten Jahren war die Xbox für mich eine Box für den TV, doch diese Zeiten sind vorbei, das zeigt auch die aktuelle Marketingstrategie bei Microsoft. Ich bin gespannt, ob Phil Spencer und sein Team einen guten Plan für diesen Wandel in der Tasche haben, aktuell wirken viele Entscheidungen für mich doch etwas planlos.