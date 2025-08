Nintendo Switch 2: Ankündigung diese Woche und ein großes Spiel kommt

Die Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch 2 brodelt und wenn Nintendo die Konsole noch in diesem Jahr zeigen möchte, dann wäre diese Woche ein sehr guter Zeitpunkt. Und es gibt auch neue Hinweise, die auf eine Ankündigung hindeuten.

Nintendo Switch 2: Ankündigung wäre „logisch“

Zum einen geht eine Quelle namens „PH Brazil“ davon aus und dann ist eine Quelle namens „Pyoro“ plötzlich zurück. Diese hat uns in den letzten Jahren zuverlässig Nintendo-Leaks geliefert, es war zum Beispiel die einzige Quelle, die ein neues 2D-Mario vorhersagte, welches sich später als Super Mario Bros. Wonder herausstellte.

Bisher gibt es aber nur ein „👀“ und noch keinen konkreten Hinweis von Pyoro, aber er teaserte früher schon gerne an. Eine Ankündigung der Nintendo Switch 2 diese Woche wäre allerdings auch aus unternehmerischer Sicht logisch und Nintendo ist am Ende des Tages ein Aktienunternehmen. Am 5. November gibt es neue Zahlen.

Doch für Investoren hat Nintendo bei den kommenden Geschäftszahlen nicht viel zu bieten und man darf davon ausgehen, dass die Nachfrage der Nintendo Switch weiter zurückgeht. Eine neue Konsole würde die Investoren definitiv beruhigen.

Nintendo Switch 2: Elden Ring kommt wohl 2025

Falls Nintendo die neue Switch diese Woche zeigt, dann könnte es jederzeit und ohne einen Teaser passieren, vermutlich veröffentlicht man einfach ein Video und mehr nicht. Und vielleicht gibt es auch direkt die ersten Spiele-Ankündigungen.

Die Quellen „Nash Weedle“ und „Necro Felipe“ sind sich nämlich einige, dass wir tatsächlich Elden Ring für die Nintendo Switch 2 sehen werden, und zwar 2025 als „Definitive Edition“ mit dem DLC. Da die Nintendo Switch 2 in etwa die Power der PS4-Ära haben soll, wäre das Spiel des Jahres von 2023 durchaus realistisch.

