Nintendo Switch 2: Entwickler dämpfen Erwartung für neue Konsole

Nintendo wollte die Switch 2 angeblich schon Ende 2024 auf den Markt bringen, aber mittlerweile wissen wir, dass das nicht mehr passiert. Die neue Konsole wurde zwar offiziell bestätigt, aber Nintendo hat uns bisher nur ein kleines Detail verraten.

Wir werden die Nintendo Switch 2 in diesem Geschäftsjahr von Nintendo sehen. Das bedeutet, dass Nintendo die neue Konsole bis spätestens Ende März 2025 zeigt.

Nintendo Switch 2 kommt nicht vor April 2025

Doch wann kommt sie? Nicht mehr in diesem Geschäftsjahr, so Chris Dring im Podcast von GamesIndustry. Er hat mit mehreren Entwicklern gesprochen und es gibt wohl die Aussage, dass die Nintendo Switch 2 nicht vor April 2025 kommt.

Einige gehen davon aus, dass es zwar direkt im April oder Mai 2025 losgeht, aber das ist noch nicht von Nintendo bestätigt worden. Es handelt sich hier natürlich um Gerüchte, Nintendo hat bisher noch keine weiteren Details zur Konsole genannt.

Neue Nintendo-Konsole im Frühjahr 2025

Normalerweise ist der Herbst und damit das anstehende Weihnachtsgeschäft ein guter Zeitpunkt für die Gaming-Sparte, aber die Nintendo Switch kam auch im März auf den Markt. Eine Nintendo Switch 2 im Frühjahr 2025 wäre also nicht abwegig.

Die Nachfrage nach der Nintendo Switch geht mittlerweile sehr stark zurück, das wird Nintendo sicher auch genau beobachten und lieber nicht zu lange warten. Auf der anderen Seite blickt Nintendo auf ein gutes Spiele-Lineup im zweiten Halbjahr, es kommt sogar ein neues Zelda im September, das dürfte also sicher auch helfen.

Wer jetzt aber erwartet hat, dass die neue Konsole vielleicht doch noch 2024 oder im ersten Quartal 2025 erscheint, darauf würde ich mich lieber nicht verlassen.