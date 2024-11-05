Gaming

Nintendo Switch: Das sind die 10 beliebtesten Spiele aller Zeiten

Autor-Bild
Von
|
Super Mario Odyssey Nintendo Switch

Bei Nintendo hat man heute die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und uns verraten, wie viele Einheiten der Switch verkauft wurden. Und wie immer gab es auch ein Update für die Spiele, denn Nintendo hat die Top 10 frisch aktualisiert.

Bestseller der Nintendo Switch ist und bleibt Mario Kart 8 Deluxe, was auch kein anderes Spiel mehr einholen wird. Es ist eines der erfolgreichsten Single-Plattform-Spiele aller Zeiten. Vor allem das DLC hat nochmal für einen kleinen Push gesorgt.

Die neuen Spiele (The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 2,58 Mio, Paper Mario: TTYD Remake – 1,94 Mio und Luigi’s Mansion 2 HD – 1,57 Mio) haben es nicht in die Top 10 geschafft, aber mit Blick auf diese Zahlen, werden sie das sicher auch nicht.

Nintendo Switch: Top 10 Spiele

  1. Mario Kart 8 Deluxe (64,27 Millionen)
  2. Animal Crossing (46,45 Millionen)
  3. Super Smash Bros. Ultimate (35,14 Millionen)
  4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (32,29 Millionen)
  5. Super Mario Odyssey (28,50 Millionen)
  6. Pokémon Sword and Shield (26,44 Millionen)
  7. Pokémon Karmesin/Purpur (25,69 Millionen)
  8. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (21,04 Millionen)
  9. Super Mario Party (20,98 Millionen)
  10. New Super Mario Bros. U Deluxe (17,77 Millionen)
Nintendo Switch Oled Weiss 2022 Header

Nintendo Switch stürzt ab: Jetzt trifft es auch die OLED-Version

Eine Nintendo Switch Pro war zwar mal geplant, aber der Plan änderte sich, denn es gab eine Chipkrise und die…

5. November 2024 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Bunq
bunq startet Krypto-Handel in Deutschland
in Fintech
Vodafone wirbt jetzt mit KI-Influencern
in Vodafone
Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic
Mercedes ändert überraschend die Strategie
in Mobilität
Vw Id3 2023 Facelift Seite
mobile.de startet KI-gestützten Fahrzeugsuchassistenten
in Dienste
Apple Macbook Air 15 Open
Günstiges Apple MacBook kommt Anfang 2026
in Computer und Co.
Bmw I3 Elektro 2026 Prototyp Front
BMW geht neue Wege bei den Performance-Elektroautos
in Mobilität
Ing Bank
ING kündigt Produktoffensive an – „Echte“ Kreditkarte und Kinderkonto kommen
in Fintech
Mercedes
Mercedes-Benz überrascht mit umfangreichem Dienste-Update
in Mobilität
Weltsparen: Namensänderung zu Raisin tritt heute in Kraft
in Fintech
Lidl Connect
Lidl Connect startet Unlimited-Tarife
in Tarife