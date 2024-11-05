Nintendo Switch: Das sind die 10 beliebtesten Spiele aller Zeiten

Bei Nintendo hat man heute die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und uns verraten, wie viele Einheiten der Switch verkauft wurden. Und wie immer gab es auch ein Update für die Spiele, denn Nintendo hat die Top 10 frisch aktualisiert.

Bestseller der Nintendo Switch ist und bleibt Mario Kart 8 Deluxe, was auch kein anderes Spiel mehr einholen wird. Es ist eines der erfolgreichsten Single-Plattform-Spiele aller Zeiten. Vor allem das DLC hat nochmal für einen kleinen Push gesorgt.

Die neuen Spiele (The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 2,58 Mio, Paper Mario: TTYD Remake – 1,94 Mio und Luigi’s Mansion 2 HD – 1,57 Mio) haben es nicht in die Top 10 geschafft, aber mit Blick auf diese Zahlen, werden sie das sicher auch nicht.

Nintendo Switch: Top 10 Spiele

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.