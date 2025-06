Nintendo Switch 2: Große Direct-Ausgabe soll im Juli kommen

Eigentlich hätten viele nach dem Launch der Nintendo Switch 2 mit einer Direct im Juni gerechnet, so wie in den letzten Jahren auch. Doch Nintendo entschied sich lieber für eine Direct, die speziell dem neuen Donkey Kong Bananza gewidmet ist.

In ein paar Tagen steht also nur dieses Spiel im Fokus, das restliche Lineup für das zweite Halbjahr bleibt weiterhin ein Rätsel. Dieses könnte Nintendo in diesem Jahr jedoch im Juli lüften, wie Wood Hawker von „BeatemupsWood“ behauptet hat.

Er ist einer der größten Nintendo-YouTuber und er hat gehört, dass Nintendo eine Direct für kommenden Monat plant. Drittanbieter-Spiele werden Death Stranding, Metaphor: ReFantazio und The Wither 3 (SW2-Edition) sein. Nintendo selbst hat ein neues GameCube-Spiel direkt nach dem Event parat und zeigt noch eigene Dinge.

Dazu gehört das Datum für Metroid Prime 4 und man teasert wohl ein neues Animal Crossing für 2026 an. Ich hoffe ja, dass das a) mit der Direct stimmt, es wird Zeit für mehr Details und b) wir dort ein neues 3D-Mario für Ende des Jahres sehen.

