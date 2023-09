Nintendo Switch 2: Neue Konsole nimmt an Fahrt auf

Nintendo plant angeblich eine neue Konsole für 2024 und die Gerüchteküche läuft sich bereits warm. Das liegt auch daran, dass Nintendo so langsam in die Offensive gehen muss, wenn man in etwa einem Jahr passende Launch-Titel haben möchte.

Nintendo Switch 2 auf der Gamescom?

Wir haben vor etwas mehr als einem Monat gehört, dass Nintendo die Konsole auf der Gamecom zeigen könnte und das ist vermutlich auch passiert, aber nicht für die Öffentlichkeit. Wie man hört, wurde die neue Konsole jedoch Partnern vorgestellt.

Das berichtet heute auch Eurogamer, denn Nintendo soll den ersten Partnern eine Demo der neuen Konsole gezeigt haben. Angeblich lief darauf eine dafür optimierte Version von Zelda: Breath of the Wild. Das war ein Launch-Titel für die Switch.

Es ist unklar, ob Nintendo eine neue „Deluxe-Version“ für die Switch 2 plant, die dafür optimiert ist, aber falls die Konsole wirklich Ende 2024 kommt, dann wird man Tears of the Kingdom mitnehmen wollen und dann sicher auch Breath of the Wild.

Wann zeigt Nintendo die neue Konsole?

Die neue Switch soll abwärtskompatibel sein, wir wissen aber nicht, ob Nintendo die Spiele kostenlos anpasst. So wie wir Nintendo kennen: Nein. Damit haben wir zwei gute Quellen für die Gamecom-Aussage, weitere Details dürften sicher bald folgen.

Es stellt sich auch die Frage, wann Nintendo die Konsole zeigt. Neue Konsolen werden durchaus einige Monate vorher angekündigt. Es steht eine Nintendo Direct für September im Raum, ist die neue Switch 2 eventuell die große Überraschung?

Nachtrag: Bei VGC hat man ebenfalls gehört, dass Nintendo die Switch 2 gezeigt hat. Angeblich wurde auch die Tech-Demo „The Matrix Awakens Unreal Engine 5“ mit der Konsole gezeigt, hier setzt Nintendo auf DLSS-Upscaling von Nvidia. Das stand auch mal bei der OLED-Version im Raum, wurde aber kurzerhand gestrichen.

Nintendo ändert seine Strategie für die Zukunft Nintendo wird immer Spiele entwickeln und diese werden auch immer im Fokus stehen, so Doug Bowser von Nintendo America im Gespräch mit der Washington Post. Es gibt jedoch eine neue […]7. September 2023 JETZT LESEN →

-->