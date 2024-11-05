Nintendo Switch stürzt ab: Jetzt trifft es auch die OLED-Version

Eine Nintendo Switch Pro war zwar mal geplant, aber der Plan änderte sich, denn es gab eine Chipkrise und die Nachfrage nach der Switch war in der Pandemie auch so gut. Nintendo hatte jedoch einen OLED-Deal mit Samsung und den zog man durch.

Als Mid-Gen-Upgrade gab es 2021 die Nintendo Switch OLED und die hat in den letzten Jahren für eine gute Nachfrage nach der Switch gesorgt. Das Lite-Modell war rückblickend eher ein Flop und die normale Switch ist ebenfalls eingebrochen.

Nintendo Switch OLED bricht massiv ein

Doch jetzt trifft es auch die OLED-Version – und das mit voller Härte. Wir haben hier bereits über den Einbruch der Nintendo Switch berichtet, aber wie teilt sich das auf die jeweiligen Versionen auf? Zum Glück nennt uns Nintendo hier sämtliche Details.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Nachfrage nach der Switch allgemein um 31 Prozent eingebrochen, wobei die normale Switch um 0,7 Prozent und die Switch Lite 7,5 Prozent zulegen konnten. Mit 1,26 Millionen (Switch) bzw. 970.000 (Switch Lite) Einheiten haben diese Versionen jetzt aber keinen Einfluss mehr bei Nintendo.

Bei der Nintendo Switch OLED ging es hingegen von 4,69 Millionen Einheiten auf 2,5 Millionen Einheiten runter, ein Einbruch von fast 50 Prozent. Daher hat Nintendo die Prognose für das Geschäftsjahr auch um 1 Million Einheiten gesenkt, denn man ging ursprünglich davon aus, dass die OLED-Version das schon alles regeln wird.

Nintendo Switch OLED ist sehr preisstabil

Was mich aber wundert, ist die Preisstrategie von Nintendo. Es gibt zwar ein paar Bundles für Weihnachten, aber die Nintendo Switch OLED liegt weiterhin bei über 300 Euro. Nintendo arbeitet kaum mit Angeboten, da wäre deutlich mehr möglich.

Diese Strategie führt auch dazu, dass die Verkäufe von Spielen prozentual ebenfalls einbrechen. Nintendo ist noch in einer sehr komfortablen Lage, keine Frage, aber wir nähern uns jetzt einem entscheidenden Punkt, nämlich einer neuen Generation.

In weniger als einem halben Jahr dürfte die neue Nintendo Switch 2 in den Regalen liegen und ich bin wirklich extrem gespannt, wie Nintendo den Übergang gestaltet.

Die Geschäftszahlen in diesem Jahr zeigen mittlerweile aber sehr eindeutig, dass die Nintendo Switch selbst am Ende ist, egal in welcher Version und egal, wie gut die Sondermodelle aussehen. Die Konsole hat ihren Höhepunkt hinter sich und darf als erfolgreichste Nintendo-Konsole in die Geschichte des Unternehmens eingehen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.