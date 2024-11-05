Nintendo äußert sich zur neuen „Switch 2“

Die Nachfrage nach der Nintendo Switch bricht weiter ein und selbst das OLED-Modell kommt immer schlechter an. Man kann durchaus sagen, dass die Konsole langsam am Ende ist. Daher fragen sich einige, wo denn die neue Konsole bleibt.

Nintendo bestätigte im Mai dieses Jahres nur, dass man sie bis Ende März 2025 zeigen wird, mehr nicht. Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Shuntarō Furukawa sich dazu geäußert und bestätigt, dass dieser Plan weiterhin für Nintendo gilt.

Der Chef von Nintendo wollte aber nicht verraten, wann die neue Konsole kommt und wann man sie genau zeigen wird. Ich vermute mittlerweile, dass wir die Switch 2, wie die neue Konsole gerne genannt wird, doch erst 2025 offiziell sehen werden.