Nintendo Switch 2: Preis könnte bei 400 Euro liegen

Der Nachfolger der Nintendo Switch könnte einen ordentlichen Aufschlag erhalten und bei 400 Dollar starten, so Analysten und Quellen, die „häufiger mit Nintendo und Partnern kommunizieren“ laut Bloomberg. Was bedeutet das für Deutschland?

Nintendo Switch 2 mit UVP von 399,99 Euro

Nintendo möchte 300 Dollar für die Switch und 350 Dollar für die Switch OLED, bei uns sind es 300 Euro bzw. 350 Euro. Die Nintendo Switch 2 könnte also 400 Euro zum Marktstart kosten, oder 399,99 Euro, wenn man die UVP ganz genau nimmt.

Doch die Analysten gehen dennoch von einem extrem erfolgreichen Launch aus, denn Spiele wie das neue Mario Kart 9, ein mögliches 3D-Mario, ein Pokémon und auch Metroid Prime 4 werden schon dafür sorgen. Und Nintendo hat sicher noch etwas mehr für das erste Jahr geplant, der „Preis spielt eigentlich gar keine Rolle“.

Nintendo wird die finalen Details zur Switch 2 am 2. April nennen, dann dürfte es im Rahmen der Direct auch das Lineup an Spielen geben. Ein Marktstart steht derzeit im Juni im Raum. Ich bin gespannt, was uns Nintendo nächsten Monat zeigen wird.

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Ein bisschen Teuer für teilweise alte Hardware und fehlen des OLED.

    1. Christian 🔅
      sagt am zu Peter ⇡

      Ist halt Nintendo…..die können es sich erlauben.

      Wirst sehen, dass die Switch 2 Nintendo aus den Händen gerissen wird. Dagegen wirkt der PS5 Pro Launch, wie ein Kindergeburtstag.

      1. Alfons 🌀
        sagt am zu Christian ⇡

        Eine Verbesserung (pro) mit einer ganz neuen Generation zu vergleichen kommt dem aber auch nicht recht…

