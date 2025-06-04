Nintendo Switch 2: Wichtiges Update ist da, ab jetzt darf gezockt werden

In den letzten Tagen konnten sich einige Käufer schon eine Nintendo Switch 2 im Handel (oder auf anderen Wegen) sichern. Doch die Konsole funktionierte nicht, da es einen Day-One-Patch benötigt. Dieser ist ab sofort als Version 20.1.1 verfügbar.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn in Neuseeland ist schon der 5. Juni und das heißt auch, dass ab jetzt die ersten Eindrücke aus dem Alltag online gehen werden. Tests wird es diese Woche allerdings keine geben, jedenfalls keine, die zuverlässig sind.

Interessant ist für mich auch, dass die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 die gleiche Versionsnummer haben, denn da wurde diese Woche ebenfalls Version 20.1.1 verteilt. Switch, Switch Lite, Switch OLED und Switch 2 sind also eine Familie.