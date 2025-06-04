Firmware und OS

Nintendo Switch 2: Wichtiges Update ist da, ab jetzt darf gezockt werden

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Nintendo Switch 2 Neu Header

In den letzten Tagen konnten sich einige Käufer schon eine Nintendo Switch 2 im Handel (oder auf anderen Wegen) sichern. Doch die Konsole funktionierte nicht, da es einen Day-One-Patch benötigt. Dieser ist ab sofort als Version 20.1.1 verfügbar.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn in Neuseeland ist schon der 5. Juni und das heißt auch, dass ab jetzt die ersten Eindrücke aus dem Alltag online gehen werden. Tests wird es diese Woche allerdings keine geben, jedenfalls keine, die zuverlässig sind.

Interessant ist für mich auch, dass die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 die gleiche Versionsnummer haben, denn da wurde diese Woche ebenfalls Version 20.1.1 verteilt. Switch, Switch Lite, Switch OLED und Switch 2 sind also eine Familie.

The Witcher 4: Fans sind von neuem Video beeindruckt

CD Project Red hat diese Woche ein neues Video veröffentlicht, welches man mit Epic plante. In diesem sieht man durchaus…

4. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 💎
    sagt am

    > Tests wird es diese Woche allerdings keine geben, jedenfalls keine, die zuverlässig sind.

    Heute ist Marktstart. Damit gibt es in dieser Woche noch vier volle Tage. Sicher, ein Langzeit-Test kann das nicht sein, der unter anderem über die Abnutzung des Akkus oder der Joy Cons spricht. Das erwartet aber ja auch niemand. Tests wird es garantiert noch in dieser Woche geben, schon deswegen, weil das ein Riesen-Thema ist und eine Besucher-Garantie (= Werbeeinnahmen) hat. Und die Zeit ist definitiv ausreichend für erste zuverlässige Eindrücke über Leistung, Grafik-Niveau, Spiele-Qualität usw.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Nintendo Switch 2: Wichtiges Update ist da, ab jetzt darf gezockt werden
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität