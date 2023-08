Nintendo Switch bekommt eine neue Sonderedition

Nintendo möchte heute über Super Mario Bros. Wonder sprechen und im Rahmen der Nintendo Direct dürfte es auch neue Hardware geben. Eine sehr gute Quelle behauptet, dass wir eine neue Sonderedition der Nintendo Switch OLED sehen.

Neue Nintendo Switch für Super Mario

Angeblich ist die „Nintendo Switch OLED-Modell – Mario Edition“ geplant und es handelt sich dabei um eine normale OLED-Switch, nur in Rot. Es gibt also komplett rote Joy Con und ein rotes Dock und womöglich ein Muster auf der Rückseite.

Nintendo dürfte die neue Nintendo Switch in der Mario Edition sicher sehr zeitnah auf den Markt bringen, solche Modelle kommen meist kurz vor dem Spiel (welches am 20. Oktober erscheint). Vermutlich wird man die normale UVP von 350 Euro dafür zahlen müssen, aber die Nintendo Switch OLED ist gar nicht so viel günstiger.

So kurbelt man also kurz vor der neuen Konsole und trotz sinkender Nachfrage nach der Switch die Verkäufe etwas an und ich bin mir sicher, dass das klappt, da Super Mario sehr beliebt ist und ich rechne schon jetzt mit einem Hit im Winter.

