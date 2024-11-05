Nintendo Switch: Problem der Nachfrage hält an

Nintendo hat bereits bestätigt, dass man bis Ende März 2025 die Switch 2 zeigen wird, lässt sich damit aktuell allerdings viel Zeit. Doch die Hinhaltetaktik funktioniert nicht, denn die Nachfrage nach der Nintendo Switch bricht stärker als erwartet ein.

2,64 Millionen Einheiten der Switch konnte Nintendo im letzten Quartal verkaufen und kommt damit zwar auf beeindruckende 146 Millionen Einheiten seit Launch, aber die Nachfrage ist um über 30 Prozent eingebrochen. Der Trend hält also an.

Und ohne ein starkes Lineup für Ende 2024 geht Nintendo mittlerweile auch davon aus, dass die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr (endet im März 2025) nicht mehr zutrifft. Nintendo hat die Prognose der Switch um 1 Million Einheiten gesenkt.

Die Nintendo Switch kam in den letzten Jahren erstaunlich gut an, besser, als man erwartet hat. Das lag auch am sehr guten Lineup an Spielen. Doch jetzt merkt man, dass die Konsole wirklich ihr Ende erreicht hat und es Zeit für die Switch 2 wird.