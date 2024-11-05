Gaming

Nintendo Switch: Problem der Nachfrage hält an

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2024 Header

Nintendo hat bereits bestätigt, dass man bis Ende März 2025 die Switch 2 zeigen wird, lässt sich damit aktuell allerdings viel Zeit. Doch die Hinhaltetaktik funktioniert nicht, denn die Nachfrage nach der Nintendo Switch bricht stärker als erwartet ein.

2,64 Millionen Einheiten der Switch konnte Nintendo im letzten Quartal verkaufen und kommt damit zwar auf beeindruckende 146 Millionen Einheiten seit Launch, aber die Nachfrage ist um über 30 Prozent eingebrochen. Der Trend hält also an.

Und ohne ein starkes Lineup für Ende 2024 geht Nintendo mittlerweile auch davon aus, dass die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr (endet im März 2025) nicht mehr zutrifft. Nintendo hat die Prognose der Switch um 1 Million Einheiten gesenkt.

Die Nintendo Switch kam in den letzten Jahren erstaunlich gut an, besser, als man erwartet hat. Das lag auch am sehr guten Lineup an Spielen. Doch jetzt merkt man, dass die Konsole wirklich ihr Ende erreicht hat und es Zeit für die Switch 2 wird.

Super Mario Odyssey Nintendo Switch

Mein Tipp der Woche: Super Mario Odyssey

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen…

3. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Vw Id3 2023 Facelift Seite
mobile.de startet KI-gestützten Fahrzeugsuchassistenten
in Dienste
Apple Macbook Air 15 Open
Günstiges Apple MacBook kommt Anfang 2026
in Computer und Co.
Bmw I3 Elektro 2026 Prototyp Front
BMW geht neue Wege bei den Performance-Elektroautos
in Mobilität
Ing Bank
ING kündigt Produktoffensive an – „Echte“ Kreditkarte und Kinderkonto kommen
in Fintech
Mercedes
Mercedes-Benz überrascht mit umfangreichem Dienste-Update
in Mobilität
Weltsparen: Namensänderung zu Raisin tritt heute in Kraft
in Fintech
Lidl Connect
Lidl Connect startet Unlimited-Tarife
in Tarife
Google Maps Logo 2024 Header
Google Maps: Das Bewertungssystem ist am Ende
in Dienste
Apple iOS 26.4 kommt 2026 mit einem „besseren Siri“
in Dienste
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen plant 2026 einen großen Durchbruch bei Autos
in Mobilität