One UI 7 kommt: Samsung bereitet sich auf das Android-Update vor

Samsung ist in diesem Jahr recht spät mit der neuen Version von One UI dran, aber Google ist mit Android 15 (was die Basis dafür sein wird) auch nicht viel schneller. Es sieht aber so aus, als ob die Beta für das große Update dann bald starten wird.

Wie SamMobile berichtet, versorgt Samsung gerade die lokalen Unternehmen der Marke, also Samsung UK, Samsung Deutschland und mehr. Laut Quelle folgt dann in der Regel zeitnah die öffentliche Beta, es könnte also schon sehr bald losgehen.

One UI 7 soll wohl ein großes Update werden, mit neuer Optik, neuen KI-Funktionen und mehr. Android 15 ist zwar in diesem Jahr recht unspektakulär, aber Samsung hat mehr für die Galaxy-Reihe geplant. Wir berichten, sobald wir mehr erfahren.

