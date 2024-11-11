One UI 7 kommt: Samsung geht nächsten Schritt bei Android 15

Samsung überraschte uns in diesem Jahr mit einer schlechten Update-Politik, denn während man sich in den letzten Jahren mit zügigen Android-Updates einen richtig guten Ruf aufgebaut hat, hat man diesen in diesem Jahr direkt komplett zerstört.

Während die Konkurrenz teilweise schon Android 15 ausliefert, hat Samsung bisher noch nicht einmal die Beta für One UI 7, was die Grundlage für das Update sein wird, gestartet. Laut Ice Universe dürfte es allerdings kommende Woche losgehen.

In diesem Jahr wird das also nichts mehr mit Android 15, aber Samsung hat schon betont, dass das Update wohl erst mit der nächsten Galaxy S-Reihe und somit erst 2025 kommt. Mal schauen, ob Samsung mit der ersten Beta etwas konkreter wird.

Interessant ist dabei übrigens auch, dass der Abstand zwischen Android 15 und Android 16 bei Samsung nächstes Jahr relativ klein sein wird, denn Google wird Android 16 schon am 3. Juni verteilen. Mal schauen, wie Samsung das dann mit One UI 8 handhabt und ob das Update erst Anfang 2026 (Galaxy S26) erscheint.