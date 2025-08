One UI 7 kommt später: Samsung mit Problemen beim Android-Update

Eigentlich wollte Samsung heute One UI 7 ankündigen und direkt den Startschuss für die erste Beta geben, aber das wird laut SamMobile doch nicht passieren. Es war so geplant, das stimmt, aber es gibt noch Probleme mit dem Android-Update.

Ein neues Datum ist bisher nicht bekannt, aber Samsung hat One UI 7 verschoben und wird das Update überarbeiten. One UI 7 nutzt Android 15 als Basis, was so weit abgeschlossen ist und in ein paar Tagen für Google Pixel-Geräte erscheinen dürfte.

Samsung wird One UI mit Version 7 vermutlich stark überarbeiten, es gibt neue Icons und mehr, aber erste Leaks deuteten darauf hin, dass One UI jetzt mehr nach iOS aussieht. Das wurde kritisiert und vielleicht optimiert Samsung das doch noch.

