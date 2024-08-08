One UI 7: Samsung hat Probleme mit dem großen Android-Update

Eigentlich sollte die Beta für One UI 7 und somit Android 15 schon bei Samsung gestartet sein, doch es gibt Probleme und daher verzögert sich das. Und wie man hört, wird die Beta auch noch eine ganze Weile dauern. Diesen Monat sieht es eher schlecht aus. Es könnte also sein, dass sich Android 15 allgemein etwas verzögert.

One UI 7.1 für Anfang 2025 geplant

Samsung hat den Fokus bei One UI 7 übrigens auf eine frische Optik und auf neue und weiche Animationen gelegt und mit One UI 7.1 soll es dann mit der Galaxy S25-Reihe neue Funktionen geben. Diese dürfte wieder Anfang 2025 gezeigt werden.

Die Entwicklung an Android 15 selbst ist übrigens so weit abgeschlossen, aber da die neue Pixel 9-Reihe von Google wohl noch mit Android 14 im August kommt, ist eher im September oder Oktober mit der finalen Version zu rechnen. Samsung hat also noch Zeit und ich vermute, dass One UI 7 weiter für 2024 auf dem Plan steht.