OnePlus 13 kommt 2025: Details für Deutschland im Januar

Das OnePlus 13 ist schon offiziell, jedenfalls in China, aber es fehlen noch Details für den globalen Marktstart. Da hat das Unternehmen jetzt verraten, dass wir diese im Januar bekommen werden, ein konkretes Datum haben wir aber noch nicht.

Eine neue Aktionsseite von OnePlus in den USA, in der man bei einem Gewinnspiel mitmachen kann, lässt vermuten, dass es schon am 5. Januar losgeht. Hat man sich womöglich die CES 2025 in Las Vegas für die globale Ankündigung ausgesucht?

Seit einigen Wochen verkauft OnePlus wieder Smartphones in Deutschland, die neue Flaggschiff-Reihe ist also auch wieder für uns relevant. Und mit dem OnePlus 13 werden wir dann vermutlich auch die neue OnePlus Watch 3 mit Wear OS sehen.