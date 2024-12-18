Smartphones

OnePlus 13 kommt: Datum für 2025 steht fest

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Oneplus 13 Header

Es wird ein spannender Monat für Android-Smartphones, denn Oppo schickt das neue Find X8 Pro direkt Anfang 2025 ins Rennen und Samsung wird die Galaxy S25-Reihe vorstellen. Doch OnePlus wird wohl den Anfang für 2025 machen.

Man hatte bereits bestätigt, dass es im Januar mehr Details zum neuen Flaggschiff für Europa geben wird und jetzt hat man verraten, dass das OnePlus 13 offiziell am 7. Januar um 16:30 Uhr für den deutschen Markt enthüllt wird – die Seite ist online.

Ohne eine Kommunikation in Deutschland ist OnePlus für uns nicht mehr ganz so relevant, aber vielleicht ändert sich das ja 2025 wieder. Neben dem OnePlus 13 könnten wir übrigens auch die ganz neue OnePlus Watch 3 auf dem Event sehen.

Samsung Foldables 2024 Header

Samsung ändert wohl Foldable-Strategie für 2025

Bei Samsung gibt es jedes Jahr die Diskussion, welcher Chip jetzt in der Galaxy S-Reihe zum Einsatz kommt. Nutzt man…

18. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. MYAbln ☀️
    sagt am

    Bin auf die Watch 3 gespannt. Meine Pixel Watch (1. Generation) gibt langsam den Geist auf (von Performance und Akkuleistung). eine neue muss her und die Oneplus Watch 3 ist ein Kandidat mit Potenzial.

    LG,
    MYA

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / OnePlus 13 kommt: Datum für 2025 steht fest
Weitere Neuigkeiten
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife
Otelo
Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif
in Tarife
Heizung Katze
Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger
in Gesellschaft
Volvo Ex90 Header
Volvo optimiert sein Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Apple Iphone X Ohne Notch
Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant
in Smartphones
Bmw Ix Logo 2024 Header
„Großer strategischer Fehler“: BMW-Chef kritisiert geplantes EU-Verbrenner-Aus scharf
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen
in Smartphones