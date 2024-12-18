OnePlus 13 kommt: Datum für 2025 steht fest

Es wird ein spannender Monat für Android-Smartphones, denn Oppo schickt das neue Find X8 Pro direkt Anfang 2025 ins Rennen und Samsung wird die Galaxy S25-Reihe vorstellen. Doch OnePlus wird wohl den Anfang für 2025 machen.

Man hatte bereits bestätigt, dass es im Januar mehr Details zum neuen Flaggschiff für Europa geben wird und jetzt hat man verraten, dass das OnePlus 13 offiziell am 7. Januar um 16:30 Uhr für den deutschen Markt enthüllt wird – die Seite ist online.

Ohne eine Kommunikation in Deutschland ist OnePlus für uns nicht mehr ganz so relevant, aber vielleicht ändert sich das ja 2025 wieder. Neben dem OnePlus 13 könnten wir übrigens auch die ganz neue OnePlus Watch 3 auf dem Event sehen.