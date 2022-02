OnePlus und Oppo: Das einheitliche OS kommt später

OnePlus gehört jetzt ganz offiziell zu Oppo, wobei die beiden Marken schon seit Jahren zusammenarbeiten und sich Hardware teilen, immerhin gehören sie zu BBK.

Doch während man sich in der Vergangenheit oft distanziert hat, so geht es jetzt in eine komplett andere Richtung. Die Hardware ist fast identisch und OxygenOS baut jetzt im Kern auf ColorOS auf. Es ist allerdings noch mehr für die Zukunft geplant.

Ein OS von Oppo und OnePlus

Die beiden Marken haben schon bestätigt, dass man gemeinsam an einem neuen OS arbeitet. Und damit ist nicht ColorOS gemeint, was OnePlus mittlerweile sogar in China nutzt. Es ist ein gemeinsames Software-Projekt, was 2022 kommen soll.

Es wird aber laut 91mobiles noch ein bisschen dauern, denn das einheitliche OS verzögert sich und so kommen die neuen Flaggschiffe (OnePlus 10 Pro und Oppo Find X5 Pro) im Frühjahr 2022 noch mit OxygenOS bzw. ColorOS auf den Markt.

Als Name für das einheitliche OS steht übrigens H2OOS im Raum, aber da wäre ich sehr skeptisch, denn die Quelle, die das vor ein paar Tagen behauptet hat, lag auch schon häufiger falsch. Daher haben wir das bisher noch nicht hier aufgegriffen.

Ich bin mal gespannt, wann wir das neue OS (es ist natürlich am Ende weiterhin eine Benutzeroberfläche für Android und kein neues OS) von Oppo und OnePlus sehen werden und was das für die Zukunft bedeutet. Meine Vermutung wäre, dass es mit Android 13 kommt und wir kein ColorOS 13 oder OxygenOS 13 mehr sehen.

