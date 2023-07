Passend zu den höheren Preisen: Netflix startet mit Profiltransfer durch

Netflix kündigte letztes Jahr den Profiltransfer für Konten an, bei dem man sein Profil mitnehmen oder zu einem ganz neuen Account umwandeln kann. Und das ist eine Funktion, die derzeit sicher einige benötigen, da Netflix für viele teurer wird.

Mit den zusätzlichen Kosten für einen Haushalt werden sicher viele ihr Konto bei Netflix auflösen und damit sind nicht immer alle in einer Gemeinschaft (ein Abo bei Netflix teilt man sich gerne) einverstanden. Diese Nutzer können ihre Playlist und Co. allerdings ab heute mit dem ganz neuen Profiltransfer von Netflix mitnehmen.

Netflix vermarktet das übrigens als Funktion, die praktisch bei Trennungen ist, was auch stimmt, aber es ist sicher kein Zufall, dass das erst jetzt kommt, wo immer mehr Konten für einen weiteren Haushalt von Netflix zur Kasse gebeten werden.

People move. Families grow. Relationships end. But throughout these life changes, your Netflix experience should stay the same. Today, we’re launching Profile Transfer, a feature that lets people using your account transfer a profile — keeping the personalized recommendations, viewing history, My List, saved games, and other settings — when they start their own membership.