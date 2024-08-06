Peugeot auf dem Weg zur vollelektrischen Marke

Mobilität

Stellantis hat zwar bis heute keine reine Elektro-Plattform im Portfolio, aber das hat den Konzern nicht daran gehindert, dass die Konzernmarken in den letzten Jahren mit das breiteste Portfolio an Elektroautos aufgebaut haben. Die meisten Modelle sind bekannte Verbrenner, die man umgebaut und als Elektroautos präsentiert hat.

Vor allem bei Peugeot macht man richtig Druck und bietet mittlerweile fast jedes Modell auch als vollelektrische Version an. Das kommt bisher gut an, auch wenn der Verbrenner oft noch dominiert. Ab 2025 wird es dann in ersten Märkten jedes Auto als Verbrenner oder Elektroauto geben, der letzte reine Verbrenner verschwindet.

Peugeot stellt letzten (reinen) Verbrenner ein

Wie Autocar berichtet, wird der Peugeot 508 bis Ende des Jahres in UK eingestellt, aber es wäre gut möglich, dass Stellantis das Modell allgemein auslaufen lässt, es gehört jetzt auch nicht mehr zu den beliebten Modellen bei Peugeot. Der 508 ist im Moment aber das letzte Modell, welches noch nicht als Elektroauto angeboten wird.

Peugeot Inception Seite

Konzept als Basis für Peugeot E-508

Der Peugeot 508 ist damit übrigens nicht am Ende, ganz im Gegenteil, denn letztes Jahr machte eine Meldung die Runde, dass ab 2025 ein reines Elektroauto ansteht, welches es unter anderem mit dem Tesla Model 3 aufnehmen soll. Basis könnte ein Konzept von Anfang 2023 sein, wobei die Serienversion davon abweichen wird.

Interessant ist übrigens auch, dass sich Peugeot mit diesem Schritt vom PSE-Branding (Peugeot Sport Engineered) trennt. Vorerst. Im Gespräch mit Autocar hat Peugeot-Chefin Linda Jackson betont, dass die Marke vorerst keine Priorität hat. Ein Elektroauto mit PSE-Branding wurde bisher noch nicht von Peugeot gezeigt.

