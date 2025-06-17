Philips Hue kündigt eine „neue Ära der smarten Beleuchtung“ an

Signify, das Unternehmen hinter Philips Hue, hat heute zwei Neuheiten angekündigt und verspricht uns noch im Sommer eine „neue Ära der smarten Beleuchtung“. Es gibt ein neues Produkt und in ein paar Wochen auch den ersten KI-Assistenten.

Philips Hue bringt ganz neuen Wallwasher

Das neue Produkt ist seit einigen Tagen dank Amazon bekannt, es handelt sich um den Philips Hue Play Wallwasher, einen Nachfolger für die Philips Hue Play Lightbar. Startet noch im Juni, kostet allerdings auch 199 Euro pro Einheit und ist somit fast doppelt so teuer. Man kann Schwarz oder Weiß wählen und es gibt einen Doppelpack.

Es handelt sich hier um eine smarte Leuchte aus Aluminium, die speziell für Licht im Hintergrund entwickelt wurde, wie bei einem TV oder Monitor. In diesem Fall wird sie als „ultimative TV-Erweiterung“ und „Akzent für das Heimkino“ vermarktet.

Bestelle kann man noch nicht, aber die Produktseite ist bereits online, da bekommt ihr alle Details zur neuen Leuchte von Philips Hue. Doch es kommt bald noch mehr.

Philips Hue startet KI-Assistent in Deutschland

Bei Philips Hue springt man auf den KI-Zug auf, das hat man schon vor ein paar Wochen bestätigt, und einen eigenen KI-Assitenten angekündigt. Dieser soll dann Ende August in der DACH-Region starten, also in etwas mehr als zwei Monaten.

Der Assistent ist dazu in der Lage, Zusammenhänge zu verstehen, um KI-basierte Beleuchtung zum Leben zu erwecken. Die Nutzer können den Assistenten lediglich über ihre Stimmung, den Stil oder einen Anlass informieren, damit dieser eine der vorhandenen Szenen empfiehlt oder auf Wunsch eine eigene Szene generiert.

