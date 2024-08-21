PlayStation 5 Pro kommt wohl mit „aggressivem“ Boost-Modus

Wir haben jetzt schon häufiger von einer neuen Funktion für die PlayStation 5 Pro gehört, die sich „PlayStation Spectral Super Resolution“ (PSSR) nennt und die via Upscaling für eine bessere Qualität sorgen soll. Und das soll auch flüssig laufen.

PS5 Pro kommt erneut mit Boost-Modus

Damit das klappt, wird man wohl, wie bei der PlayStation 4 Pro, einen Boost-Modus aktivieren können. Dieser ist aber angeblich deutlich aggressiver als bei der alten Pro-Version. Vermutlich ist dieser wieder optional, sonst wäre es kein „Modus“.

Der Boost-Modus hat bei der alten PlayStation-Generation aber auch hier und da zu Fehlern geführt, daher war er eben optional. Bisher ist noch nicht bekannt, wie das bei der PlayStation 5 Pro aussieht, diese ist schließlich noch nicht offiziell.

Wir begeben uns aber so langsam in die heiße Phase der PS5 Pro und sprechen mittlerweile über Tage oder Wochen, aber nicht mehr Monate, bis Sony die Konsole zeigt. Eine Ankündigung in der ersten Septemberhälfte gilt als wahrscheinlich.