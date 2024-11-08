Gaming

PlayStation 5: Sony plant ab jetzt „jedes Jahr große Singleplayer-Spiele“

Man kann darüber streiten, ob Astro Bot ein „großes Singleplayer-Spiel“ ist, aber Horizon LEGO Adventures würde ich definitiv nicht hier einstufen. Es war in dieser Kategorie ein ruhiges Jahr der PlayStation Studios, was sich aber ab 2025 ändert.

Hiroki Totoki hat im Rahmen der Geschäftszahlen verraten, dass „ab dem nächsten Geschäftsjahr (…) jedes Jahr große Einzelspielertitel“ für die PS5 kommen werden. Bisher wurde nur Ghost of Yōtei als großer Titel angekündigt, der Vorgänger hat sich übrigens über 13 Millionen Mal verkauft und ist durchaus ein großer Erfolg.

Wir planen, ab dem nächsten Geschäftsjahr weiterhin jedes Jahr große Einzelspielertitel zu veröffentlichen.

Ich hoffe jedenfalls, dass da 2025 wieder mehr kommt, auch wenn für mich selbst Astro Bot durchaus ein Highlight war. Aber es war eben kein God of War, The Last of Us oder Uncharted, da gibt es bei Sony durchaus deutlich größere Kaliber. Doch damit habe ich 2024 nicht gerechnet, immerhin hat es Sony indirekt angekündigt.

Ps5 Playstation 5 Detail Header

PlayStation 5 bricht ein: Drittanbieter retten Sony

Sony hatte in diesem Jahr kein starkes AAA-Lineup der PlayStation Studios und die Nachfrage nach der PlayStation 5 ist daher…

8. November 2024 | Jetzt lesen →

1 Kommentar

   

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Astro Bot fand ich was die Qualität angeht herausragend. Das Spiel hat unheimlich Spaß gemacht. Davon darf Sony auch gerne mehr rausbringen. Mit bisher 1,5 Mio verkauften Einheiten sicher auch ein großer Erfolg da das Team klein war.

