Gaming

PlayStation 5: Sony plant einen großen Blockbuster pro Jahr

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Intergalactic The Heretic Prophet

Sony möchte pro Jahr einen Blockbuster für die PlayStation 5 veröffentlichen, das sei der aktuelle Plan, so Hermen Hulst. In diesem Jahr wird das Ghost of Yotei sein, das Spiel wurde auf den 2. Oktober datiert (im Juli gibt es dann mehr Details dazu).

Es hat sich schon angedeutet, dass das PS5-Lineup in diesem Jahr wieder etwas „überschaubar“ bleibt, für den Sommer setzt man dann auf Death Stranding 2, ein Spiel von einem Drittanbieter, welches jedoch exklusiv für die PS5 (Pro) erscheint.

Die Blockbuster der PlayStation Studios sollen „zur richtigen Zeit im Jahr und mit der Qualität, die Spieler von PlayStation Studios erwarten“ erscheinen. Doch einige haben bemerkt, dass die Lücken bei Singleplayer-Blockbustern etwas größer sind.

Sony legte den Fokus in den letzten Jahren sehr stark auf Live-Service-Spiele, die Strategie scheiterte aber zum Teil und wurde auch zurückgefahren. Da Sony das aber schon wieder angepasst hat, hoffe ich, dass wir spätestens mit der nächsten Konsolengeneration wieder mehr sehen, zwei Blockbuster pro Jahr sind willkommen.

Playstation Header Ps5 Pro

Sony: Die PlayStation 6 hat „oberste Priorität“

Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino wurde im Rahmen eines Business-Calls auf die kommende PlayStation angesprochen und gab laut VGC…

13. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich warte ja seit Jahren darauf, dass Sony Everquest wieder für sich nutzt, sei es auch in Form von Champions of Norrath.
    Gefühlt war das, vor allem in Amerika ein beachtlicher Erfolg.
    Champions of Norrath war meiner Meinung Nacht richtig gut, hat Multiplayer gut umgesetzt und hätte sicher auch in der heutigen Zeit noch Potential, auch wenn es die Entwicklung und die Konkurrenz in den letzen Jahren nicht einfach machen würden.

    Antworten
    1. Stefan K. ☀️
      sagt am zu Philipp ⇡

      Boah, EverQuest. Habe ich damals in der Pocket Edition unter Windows Mobile 2003 auf einem XDA 2i gezockt. :D

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 5: Sony plant einen großen Blockbuster pro Jahr
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste