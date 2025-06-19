PlayStation 5: Sony plant einen großen Blockbuster pro Jahr

Sony möchte pro Jahr einen Blockbuster für die PlayStation 5 veröffentlichen, das sei der aktuelle Plan, so Hermen Hulst. In diesem Jahr wird das Ghost of Yotei sein, das Spiel wurde auf den 2. Oktober datiert (im Juli gibt es dann mehr Details dazu).

Es hat sich schon angedeutet, dass das PS5-Lineup in diesem Jahr wieder etwas „überschaubar“ bleibt, für den Sommer setzt man dann auf Death Stranding 2, ein Spiel von einem Drittanbieter, welches jedoch exklusiv für die PS5 (Pro) erscheint.

Die Blockbuster der PlayStation Studios sollen „zur richtigen Zeit im Jahr und mit der Qualität, die Spieler von PlayStation Studios erwarten“ erscheinen. Doch einige haben bemerkt, dass die Lücken bei Singleplayer-Blockbustern etwas größer sind.

Sony legte den Fokus in den letzten Jahren sehr stark auf Live-Service-Spiele, die Strategie scheiterte aber zum Teil und wurde auch zurückgefahren. Da Sony das aber schon wieder angepasst hat, hoffe ich, dass wir spätestens mit der nächsten Konsolengeneration wieder mehr sehen, zwei Blockbuster pro Jahr sind willkommen.