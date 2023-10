PlayStation 5: Sony schickt zwei neue Pulse-Kopfhörer ins Rennen

Sony hat sehr viel neue Hardware rund um die PlayStation 5 im letzten Quartal des Jahres geplant. In ein paar Tagen startet die neue PlayStation 5 in den USA, dann folgt am 15. November bereits PlayStation Portal und im Dezember geht es weiter.

Laut Sony schickt man am 6. Dezember die neuen Pulse Explore Wireless-Ohrhörer und das Pulse Elite Wireless-Headset ins Rennen. Die Vorbestellungen dafür gehen am 9. November online, zum Start allerdings nur im eigenen PlayStation Store.

Sony führt erstmals PlayStation Link ein

Der kabellose Kopfhörer kostet 219,99 Euro und das neue Headset liegt bei 149,99 Euro. Und der PlayStation Link-Adapter kostet 24,99 Euro. Adapter? Ja, denn die beiden Audio-Produkte kommen mit einem Standards namens PlayStation Link.

Sony verspricht eine geringere Latenz beim Gaming und wer sich für PlayStation Portal interessiert, der muss hier zuschlagen, denn das mobile Gaming-Gerät hat kein normales Bluetooth und unterstützt nur PlayStation Link. Daher ist es schade, dass Sony noch keinen günstigeren In-Ear-Kopfhörer mit diesem Standard anbietet.

Was ich bisher noch nicht herausgefunden habe: Unterstützt die neue PlayStation 5 bereits PlayStation Link? Oder muss man da ebenfalls den Adapter nutzen? Sony hat es nicht als Neuerung genannt, ich vermute also, dass dieser hier benötigt wird.

Ich bin vor allem auf den In-Ear-Kopfhörer gespannt, denn Sony baut verdammt gute Kopfhörer dieser Art und bei über 200 Euro erwarte ich Flaggschiff-Qualität. In Kombination mit PlayStation Portal könnte das für viele PS5-Besitzer ein Kauf sein, über den sie nachdenken. Ich vermute aber auch, dass der Preis hier zügig sinkt.

