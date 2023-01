PlayStation 5: Update auf Version 6.5 ist da und unterstützt neuen PS5-Controller

In ein paar Tagen wird mit dem DualSense Edge ein neuer Controller für die PS5 auf den Markt kommen, der gerne als Pro-Controller bezeichnet wird. Passend dazu hat Sony jetzt ein Update für die Konsole veröffentlicht, was diesen unterstützt.

Version 6.5 wird ab sofort für alle PS5-Besitzer verteilt und diese verbessert wie üblich „die Systemleistung“ und „der DualSense Edge Wireless-Controller wird jetzt unterstützt“. Der DualSense Edge wird ab dem 26. Januar an Kunden ausgeliefert.

Wir sprechen über 239,99 Euro in Deutschland und im Januar kann man den neuen Controller nur bei Sony kaufen, andere Händler folgen am 23. Februar. Es dürfte das letzte Update mit Neuerungen sein, als Nächstes steht dann Version 7.0 an.

