PlayStation: Die Konsolen bleiben das Kerngeschäft

Sony bringt zwar mittlerweile auch die PS5-Blockbuster auf den PC und sieht auch mobile Plattformen wieder als relevanter an, aber in einem Interview mit Nikkei hat Hideaki Nishino, der die PlayStation-Sparte ebenfalls leitet, die Konsole ganz klar in den Fokus gerückt. Konsolen bleiben das Kerngeschäft der PlayStation-Sparte.

Das PlayStation-Team geht immer mal wieder neue Wege, aber mobile Spiele sind weit vom Erlebnis eines PlayStation-Spiels entfernt. Man muss Abstriche machen und sie sind nicht selten mit Werbung zugestopft. Der PC kann eine Alternative für viele Nutzer sein, aber es gibt viele Menschen, die das Konsolenerlebnis wollen.

Sony plant bereits die PlayStation 6

Eine Konsole ist einfach einzurichten, man muss sich keine Gedanken über neue Hardware machen, es gibt kein komplexes OS, man schaltet sie an und legt los. Ich gehöre zu dieser Gruppe und finde es gut, denn Microsoft scheint andere Pläne für die Xbox zu haben. Die aktuelle Strategie wird sehr schwierig mit neuer Hardware.

Diese Woche wurde übrigens bekannt, dass Sony schon an der neuen PlayStation 6 arbeitet. Der Fokus liegt zwar in den nächsten Jahren auf der PS5 und der neuen PS5 Pro, aber Sony plant wieder eine klassische Konsolengeneration. Ich bin aber mal gespannt, worauf der Fokus mit der PS6 (Pro) in ein paar Jahren liegen wird.

