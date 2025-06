PlayStation-Event: Neues PS5-Spiel könnte einige enttäuschen

Mittlerweile scheint relativ sicher, dass Sony kommende Woche eine State of Play mit neuen PS5-Spielen geplant hat, aber man sollte die Erwartungen an das Event ein bisschen gedeckt halten. Vor allem, denn man an die PlayStation Studios denkt.

Laut Jeff Grubb wird es dort sehr wenig 1st Party-Spiele geben, wenn überhaupt, es sind wohl nur zwei Remastered-Versionen. Das eine wäre Horizon Zero Dawn und Jordan Middler von VGC hat angedeutet, dass das andere Days Gone ist.

Bei beiden Spielen kann man sich durchaus fragen, warum man sie für die PS5 weiter optimieren muss, da sie sehr gut darauf laufen. Aber solche Projekte werden manchmal realisiert, damit Entwickler im Team, die gerade nicht am neuen Spiel (beide Studios arbeiten angeblich an großen Projekten) arbeiten, beschäftigt sind.

Wer also auf einen Blockbuster der PlayStation Studios vor Weihnachten erwartet, das wird es vermutlich nicht mehr geben, die PS5 Pro kommt ohne diesen auf den Markt und Sony hofft auf Astro Bot und das Lineup an bereits erhältlichen Spielen.

-->