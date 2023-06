PlayStation: Sony hat „aggressiven Plan“ für Cloud-Gaming

Microsoft pusht Cloud-Gaming schon länger mit dem Xbox Game Pass und jetzt steigt auch Sony ein, die Option wird in PlayStation Plus enthalten sein. Doch wie sieht Jim Ryan, der Chef der PlayStation-Sparte, die Zukunft von Cloud-Gaming?

In der aktuellen FTC-Anhörung gab er an, dass Cloud-Gaming zwischen 2025 und 2035 einen entscheidenden Anteil am Gaming-Markt haben wird und man selbst tätigt derzeit „signifikante Investitionen“, damit man in ein paar Jahren bereit ist.

Bei Sony gibt es einen „aggressiven Plan“ für diesen Bereich, der sich in „den nächsten Monaten entfalten wird“. Wird der neue Handheld für die PS5 also doch Cloud-Gaming unterstützen? Alles andere würde mich ehrlich gesagt wundern.

