Polestar hat jetzt einen neuen Designchef

Polestar 2 2024 Header

Philipp Römers leitet ab sofort die Designabteilung von Polestar, er machte sich in den letzten Jahren unter anderem bei Audi einen Namen und hat auch den meiner Meinung nach letzten schönen VW Golf (7er) bei Volkswagen mit entworfen.

Ab sofort beschäftigt er sich mit dem Design für „die nächste Generation von Polestar Fahrzeugen“, es wäre also durchaus möglich, dass sich die Designsprache in Zukunft ändert. Wobei wir das Design bis zum Polestar 6 bereits kennen.

Polestar 6 Bst Konzept Front

Polestar 6 wird ein neuer Sportwagen

Doch die Geely-Marke arbeitet bereits am Polestar 7, der den Polestar 2 ablösen wird, da dürfte dann sicher der Einfluss von Philipp Römers zu sehen sein. Und spätestens dann wird es auch mal Zeit für einen neuen Anstrich bei Polestar.

Wobei ich sagen muss, dass Polestar einige Dinge hat, die ich ändern würde, das Design der Elektroautos ist in meinen Augen aber keine Schwäche, sondern eher die Stärke. Mal schauen, wie sich das mit einem neuen Designchef entwickelt.

Audi Q8 Etron Header

Audi Q8 e-tron: Das Elektro-Flaggschiff steht wohl vor dem Aus

Diese Woche haben die finalen Gespräche in Brüssel begonnen, es geht um die Zukunft des Werks von Audi, in dem…

21. August 2024 | Jetzt lesen →

