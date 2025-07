Problem für Tesla: Das günstige Elektroauto kommt später

Tesla sprach in den letzten Monaten immer wieder von „günstigeren“ Elektroautos im Lineup, die noch 2025 kommen sollten. Gerüchte deuteten darauf hin, dass vor allem ein günstigeres Tesla Model Y die sinkende Nachfrage wieder ankurbeln soll.

Laut Reuters peilte Tesla wohl Q3 2025 dafür an, doch intern hat man den Plan laut Quelle um mehrere Monate verschoben. Die neue Version für ein günstiges Modell, welches den Codenamen „E41“ trägt, könnte sogar erst 2026 erscheinen. Tesla gab letztes Jahr jedoch an, dass man in diesem Jahr wieder stärker wachsen möchte.

Das könnte ohne ein neues und vor allem günstigeres Modell im Lineup allerdings äußerst schwierig werden. Der heutige Call rund um die Geschäftszahlen von Tesla könnte also spannend werden, denn es gibt erstmals ein „Unternehmensupdate“.

Neben einem günstigeren Model Y sei übrigens auch eine günstigere Version des Model 3 geplant, so Reuters. Einem neuen und preiswerten Elektroauto erteilte Elon Musk letztes Jahr eine Absage. Sowas sei derzeit „sinnlos“. Er fokussiert sich lieber auf Robotaxis und die aktuellen Modelle sollen das Nachfrage-Problem lösen.

