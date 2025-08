Tesla überrascht mit Prognose für 2025

Tesla blickt in diesem Jahr erstmals auf eine sinkende Nachfrage, auch wenn man davon ausgeht, dass das vierte Quartal deutlich besser laufen und am Ende für ein ganz leichtes Wachstum oder einen Stillstand sorgen dürften. Doch die Zeiten des starken Wachstums sind vorbei. Oder? Laut Elon Musk nicht, es geht 2025 weiter.

Tesla möchte 2025 wieder wachsen

Der Automobilhersteller soll kommendes Jahr um 20 bis 30 Prozent wachsen, was um die 500.000 Elektroautos mehr pro Jahr wären. Tesla verkauft viele Elektroautos im Jahr, aber diese Zahl alleine wäre ein richtig gutes Quartal für die Marke. Das stimmt skeptisch, denn es stellt sich die Frage, wie Tesla das schaffen möchte.

Einem wirklich günstigen Elektroauto, nennen wir es einfach mal Tesla Model 2, hat Elon Musk eine Absage erteilt. Es sollte mal kommen, aber jetzt sei das doch eher „sinnlos“. Der neue Roadster, wenn er überhaupt kommt, hat nicht genug Volumen, selbst ein richtiger Hochlauf des Cybertrucks würde da für 2025 kaum reichen.

Wie möchte Tesla also dieses starke Wachstum erreichen? Bei den Ankündigungen steht derzeit ein neues Tesla Model Y im Raum, das meistverkaufte Auto der Welt wird also neu aufgelegt, was gut ist, und im ersten Halbjahr sollen „günstigere Modelle“ kommen. Hier hat Tesla bisher aber nicht verraten, was das bedeutet.

Tesla wollte das schon 2023 erreichen

Tesla wollte schon 2023 die 2 Millionen im Jahr knacken, aber das gelang nicht und es wird auch 2024 nicht passieren. Sollte Elon Musk aber richtig liegen, dann wäre das mit diesem Wachstum für 2025 möglich. Doch reichen der Cybertruck, ein neues Model Y und günstigere Versionen des Model 3 und Model Y dafür aus?

Vielleicht hat Tesla noch eine Überraschung für nächstes Jahr geplant, die man bisher nicht gezeigt hat, aber mit diesem Lineup wird es schwierig. Es wäre nicht unmöglich, ein besseres und günstigeres Tesla Model Y alleine könnte reichen, aber Tesla will ja auch etwas verdienen und kann die Preise nicht unbegrenzt senken.

Die Investoren reagierten jedenfalls kritisch auf die autonome Zukunft, die Tesla vor ein paar Tagen zelebrierte, aber sie reagierten positiv auf diese Aussage. Klar, am Ende zählt für sie Wachstum und Umsatz. Und da ist eine Steigerung von bis zu 30 Prozent im aktuell schwierigen Umfeld verlockend. Bisher sind das aber nur Worte.

Ich bin gespannt, sehe es aber ebenfalls kritisch (wie viele Analysten derzeit auch), denn Elon Musk hat in den letzten Jahren viel angekündigt, was nicht passierte. Es ist nicht ausgeschlossen, keine Frage, aber selbst über 350.000 Autos mehr pro Jahr (womit wir bei nur 20 Prozent wären) klingt aktuell dann doch etwas gewagt.

