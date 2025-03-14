Tesla: Neue Details zum „günstigen“ Elektroauto

Tesla hat in den letzten Wochen immer wieder betont, dass da noch einiges in diesem Jahr bei den Elektroautos ansteht und auch von „günstigeren Modellen“ war bisher immer wieder die Rede. Doch was ist damit eigentlich genau gemeint?

Ein günstigeres Tesla Model Y

Dazu schweigt Tesla noch, aber ein komplett neues Modell hat Elon Musk letztes Jahr eigentlich ausgeschlossen. Wie 36Kr, eine Quelle aus China, erfahren hat, wird es auch kein neues Elektroauto geben, sondern eine neue Version des Model Y.

Das neue Tesla Model Y startet gerade durch, aber man muss eben über 45.000 Euro dafür auf den Tisch legen. In China, wo das Model Y auch gebaut wird, plant man derzeit eine günstigere Version, so die Quelle, verrät aber nicht, was da genau geplant ist. Und wir wissen nicht, ob diese Version auch in Deutschland gebaut wird.

Es wurde schon häufiger vermutet, dass Tesla etwas in dieser Art plant, man hat sowas ja bereits in Mexiko mit dem Model 3 letzten Sommer getestet. Und Ruf hin oder her, ein günstigeres Model Y könnte dem Konzern jetzt tatsächlich helfen.

Tesla benötigt einen Lichtblick

Die Nachfrage ging letztes Jahr erstmals zurück und der Start in das Jahr 2025 lief für Tesla bisher auch nicht besser, man benötigt also so langsam durchaus auch mal wieder einen Hoffnungsschimmer. Stellen sich nur zwei spannende Fragen.

Wie weit kann Tesla den Preis drücken? Unter 40.000 Euro? Sollte machbar sein. Unter 35.000 Euro? Das glaube ich nicht. Und die viel spannendere Frage ist, wie viele Abstriche man dann machen muss. Bisher sind Basisversionen von Tesla gut ausgestattet, geht man hier also doch den Weg der „klassischen“ Autohersteller?

Da gibt es oft eine nackte Basis, die man eigentlich nicht empfehlen kann, die dann aber gut beim Marketing aussieht. Und im Konfigurator wird schnell klar, dass man mehr zahlen muss. Es ist jedenfalls ein spannender Schritt, der bei Tesla ansteht.