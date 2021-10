Samsung optimiert die Galaxy Watch 4

Das gestrige Unpacked-Event von Samsung war recht unspektakulär, doch es gab noch eine interessante Ankündigung für Nutzer der Galaxy Watch 4 (und Classic).

Samsung hat mitgeteilt, dass ab sofort ein Update für Wear OS verteilt wird, das ein paar Neuerungen mitbringt. Das Unternehmen möchte seine erste Smartwatch mit Wear OS (es ist weiterhin die einzige mit Wear OS 3.0) kontinuierlich optimieren.

Mit dem neuen Update für Wear OS, welches ab sofort in Phasen verteilt wird, gibt es unter anderem auch vier neue Watchfaces, die man direkt auf der Uhr findet:

Samsung hat außerdem das Animal-Watchface überarbeitet und man kann jetzt bis zu vier Komplikationen hinzufügen. Und das Watchface „My Photo+“ besitzt nun die Möglichkeit, dass man ein animiertes GIF von seinem Tier nutzen kann.

Das Watchface für den Wettbewerb mit Schritten wurde auch überarbeitet.

Samsung hat außerdem auch eine neue Geste im Menü hinzugefügt:

By doing a simple ‘knock, knock’ motion with your wrist, you can open a pre-selected app, open the list of workouts, turn on a light or even create a new reminder. You can access an app or feature – your favorite or most frequently used – all without lifting a finger or pressing a button.