Das ist die Samsung Galaxy Watch 7 für 2024

Wir haben euch gestern die Bilder der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra gezeigt, aber Samsung hat natürlich auch noch eine normale Galaxy Watch 7 für 2024 geplant und auch da hat uns Evan Blass alias evleaks die ersten Pressebilder geschickt.

Eine Samsung Galaxy Watch 7 Pro oder Samsung Galaxy Watch 7 Classic wird es in diesem Jahr also nicht geben und ich bin mal gespannt, wie Samsung die Reihen (Classic, Pro, Ultra) in Zukunft behandelt. Die Standardversion bleibt aber gleich.

Samsung setzt hier seit Jahren auf ein ähnliches Design und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Es gibt neue Farben und neue Bänder und sicher auch den neuen 3 nm-Chip, aber ein großer Sprung wird die Uhr in diesem Jahr nicht.

Doch Samsung hat viele Fans mit der Galaxy Watch und ich glaube, dass das ein weiteres Jahr ausreicht, um Kunden (zur Not mit passenden Deals) zur Samsung Galaxy Watch 7 zu locken. Basis dürfte bereits Wear OS 5 mit One UI Watch 6 sein.

