Gaming

PlayStation Portal: Sony plante einst einen Handheld

Autor-Bild
Von
|
Playstation Portal Header

Sony soll wieder an einem vollwertigen Handheld der PlayStation-Sparte arbeiten und damit an einem Nachfolger der PlayStation Vita. Doch ein Detail fand ich im Beitrag von Bloomberg sehr interessant, denn das sollte schon der Portal werden.

Angeblich war dieser nie als reiner Remote-Player (mittlerweile auch mit Cloud-Gaming) geplant, das sollte ein richtiger Handheld werden. Die Quelle nennt leider keinen Grund, warum sich der Plan von Sony bei der Portal-Entwicklung änderte.

Ich mag den PlayStation Portal mittlerweile und damit bin ich nicht alleine, aber ein vollwertiger Handheld ist mir am Ende auch immer lieber. Man kann zwar viele PS5-Spiele auf Steam Deck und Co. zocken, aber ein Vita-Nachfolger wäre mir lieber.

Mal schauen, wie sich der Handheld-Marke in den nächsten Jahren entwickelt, die Nintendo Switch 2 steht bald an, Microsoft plant einen Xbox-Handheld, ein Steam Deck 2 kommt und dann werden wir hier sicher noch viele weitere Produkte sehen.

God Of War Kratos Schrei

God of War: Überrascht uns Sony mit neuen Spielen?

Fans von God of War wollen wissen, wie es nach Ragnarök weitergeht, wird es noch ein DLC mit mehr Story…

25. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation Portal: Sony plante einst einen Handheld
Weitere Neuigkeiten
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming