PlayStation Portal: Sony plante einst einen Handheld

Sony soll wieder an einem vollwertigen Handheld der PlayStation-Sparte arbeiten und damit an einem Nachfolger der PlayStation Vita. Doch ein Detail fand ich im Beitrag von Bloomberg sehr interessant, denn das sollte schon der Portal werden.

Angeblich war dieser nie als reiner Remote-Player (mittlerweile auch mit Cloud-Gaming) geplant, das sollte ein richtiger Handheld werden. Die Quelle nennt leider keinen Grund, warum sich der Plan von Sony bei der Portal-Entwicklung änderte.

Ich mag den PlayStation Portal mittlerweile und damit bin ich nicht alleine, aber ein vollwertiger Handheld ist mir am Ende auch immer lieber. Man kann zwar viele PS5-Spiele auf Steam Deck und Co. zocken, aber ein Vita-Nachfolger wäre mir lieber.

Mal schauen, wie sich der Handheld-Marke in den nächsten Jahren entwickelt, die Nintendo Switch 2 steht bald an, Microsoft plant einen Xbox-Handheld, ein Steam Deck 2 kommt und dann werden wir hier sicher noch viele weitere Produkte sehen.