Samsung One UI 7.0 Beta 2: Die finale Version rückt ein Stück näher

Anfang Dezember startete das südkoreanische Unternehmen Samsung das Betaprogramm für One UI 7.0 und eröffnete damit die Möglichkeit, eine Vorabversion der neuen One UI-Version ausgiebig zu testen. Knapp eine Woche später folgt nun die zweite Beta-Version, die eine Reihe von Bugfixes und Anpassungen enthält und ab sofort für registrierte Tester zum Download bereitsteht.

Wie es bei einer neuen Beta-Version üblich ist, liegt der Schwerpunkt auf der Behebung von Fehlern, die Samsung in den Release Notes (Danke an SamLover) auch entsprechend ausführlich dokumentiert hat. Das Update ist zirka 1,1 GB groß.

One UI 7 Beta 2 Update Official Changelog Major changes/improvements Fixed the display and malfunction after closing the Nowbar app.

Fixed error displaying text in personal app drawer

Fixed the issue of Dex wireless connection not working on some TV products.

Fixed reminder widget transparency not being applied (app update required).

Improved slow switching between recent screen apps

Improved Edge Panel Smart Select entry speed

Improved intermittent reset issue when using power-saving mode

GPS team, improving accuracy drop phenomenon

Fixed quick panel operation error

Added screen refresh rate setting option in Game Booster

Fixed call ending and Samsung Messages app F/C issues

Fixed the phenomenon where the weather widget background color does not turn OFF

Fixed WiFi/NFC connection error set as routine.

Many other improvements. Known Issues Edge tool panel disappears

Wann One UI in der Version 7.0 offiziell für die ersten Geräte verfügbar sein wird, steht noch nicht offiziell fest. Das Unternehmen spricht von Anfang 2025, eine Veröffentlichung parallel zum Launch des Samsung Galaxy S25 ist denkbar.