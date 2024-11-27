Firmware und OS

Samsung One UI 7: Rätselraten rund um Android 15

Google hat Android 15 schon lange ausgeliefert und mittlerweile sind auch schon die ersten Android-Hersteller mit dabei. Samsung, die in den letzten Jahren oft zu den schnellsten Marken (nach Google) gehörten, sind dieses Mal aber langsam.

In den letzten Jahren gab es schon sehr früh eine Beta und vor Ende des Jahres die finale Version. Jetzt haben wir fast Dezember und noch keine Beta. Und One UI 7, was auf Android 15 basiert, soll laut Samsung sogar erst 2025 als Update kommen.

Doch wann wird man die neue Version endlich mal ankündigen? Und wann sehen wir die Beta? Wie man hört, wird es noch etwas dauern, denn Samsung peilt wohl Mitte Dezember an. Die finale Version kommt also vielleicht erst nach der Galaxy S25-Reihe zu uns, die Samsung angeblich am 22. Januar 2025 vorstellen möchte.

  1. Hugo 🌀
    sagt am

    Das Xiaomi 14 hat schon Android 15. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal erlebe, dass Xiaomi mal schneller als Samsung ist… Damit verliert Samsung sogar noch seinen letzten Trumpf gegeüber den chinesischen Anbietern. Ja es gibt 7 Jahre Updates, aber wenn ich überlege, wie verzögert nun das Update auf Android 15 für das Flagschiff S24U kommt, bin ich gespannt wie lange es dauern wird, bis Android 16 veröffentlicht ist und schon der Nachfolger auf den Markt ist vom S24U.

  2. DanDan 🪴
    sagt am

    Android 16 ist bereits auf dem weg, wollte auch unbedingt die Beta testen, schade

  3. max 🔱
    sagt am

    Wirklich komisch. Samsung war die letzten zwei Jahre mit Google der schnellste und jetzt sowas.

  4. Ant ☀️
    sagt am

    Und mit dem November Sicherheitsupdate lässt man sich auch Zeit. Nix da und der Monat endet langsam. Samsung hat gehörig Sand im Getriebe der Softwareentwicklung.

    1. DeziByte 🏆
      sagt am zu Ant ⇡

      Also ich hab den Sicherheitspatch vom 1. November. (S24U)

      1. Newt 🎖
        sagt am zu DeziByte ⇡

        S21U hat noch das vom Oktober

        1. Rainy 🏅
          sagt am zu Newt ⇡

          S23 U ist auch noch auf Oktober

          1. Stefan K. 🌀
            sagt am zu Rainy ⇡

            Z Fold5 ebenfalls. Echt merkwürdig das Ganze…

