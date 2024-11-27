Samsung One UI 7: Rätselraten rund um Android 15

Google hat Android 15 schon lange ausgeliefert und mittlerweile sind auch schon die ersten Android-Hersteller mit dabei. Samsung, die in den letzten Jahren oft zu den schnellsten Marken (nach Google) gehörten, sind dieses Mal aber langsam.

In den letzten Jahren gab es schon sehr früh eine Beta und vor Ende des Jahres die finale Version. Jetzt haben wir fast Dezember und noch keine Beta. Und One UI 7, was auf Android 15 basiert, soll laut Samsung sogar erst 2025 als Update kommen.

Doch wann wird man die neue Version endlich mal ankündigen? Und wann sehen wir die Beta? Wie man hört, wird es noch etwas dauern, denn Samsung peilt wohl Mitte Dezember an. Die finale Version kommt also vielleicht erst nach der Galaxy S25-Reihe zu uns, die Samsung angeblich am 22. Januar 2025 vorstellen möchte.