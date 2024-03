Samsung plant wohl für 2024 neue Galaxy-Tablets

Dass das südkoreanische Unternehmen Samsung weltweit die Nummer 2 bei Tablets und wohl der einzige ernstzunehmende Konkurrent für das iPad von Apple ist, haben wir Anfang Februar berichtet. Gerade im Bereich der High-End-Modelle hat das Unternehmen in den letzten Jahren viel Kraft und Zeit investiert, um Marktanteile zu gewinnen.

Für mich persönlich ist das Galaxy Tab S9 eine mehr als gelungene Weiterentwicklung, da sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel Potenzial für Verbesserungen. Dennoch hat Samsung bereits Pläne für ein Galaxy Tab S10.

Drei neue Galaxy-Tablets geplant

In der südkoreanischen Prüfstelle ist nun nämlich der ein Akku mit der Modellnummer EB-BX828ABE aufgetaucht, die intern eine Sicherheitszertifizierung erhalten hat. Diese soll im finalen Schritt im Galaxy Tab S10+ verbaut werden, wobei Samsung mit dem Galaxy Tab S10 und Galaxy Tab S10 Ultra in diesem Jahr sicherlich wieder auf drei Modelle innerhalb der Reihe setzen wird. Laut Sammobile ist die Batteriekapazität in der Datenbank nicht ersichtlich.

Ich bin gespannt, auf welche Verbesserungen Samsung bei der zehnten Generation setzen wird. Letztes Jahr gab es eine große Veränderung bei den Displays – man setzte bei allen Modellen auf OLED. Völlig neu war auch die Zertifizierung nach der Schutzart IP68.

Bei der Wahl des Prozessors wird man sich mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Snapdragon 8 Gen 3 in der „Galaxy Edition“ entscheiden. Weitere Verbesserungen werden im Zusammenhang mit dem S Pen und der vorinstallierten Samsung Notes App vermutet.

Eine Ankündigung könnte auf dem diesjährigen Samsung Unpacked-Event Anfang Juli zusammen mit dem Samsung Galaxy Z Fold 6 und Samsung Galaxy Z Flip 6 erfolgen. Die zehnte Generation wird aller Voraussicht nach ab Werk mit One UI 6.1.1 ausgeliefert werden.

